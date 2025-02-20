Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Akdoğan ve Değirmenlik’te düzenlenen “Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Projesi” kapsamında eğitim alan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yer alan sertifika töreninin ardından Karpaz dokuma sanatı ve sele sepet örücülüğü eğitimi alan 54 kadının ürünlerinin yer aldığı sergi de açıldı.

Sertifika törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers da katıldı.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu törende yaptığı konuşmada, sele sepet örücülüğü ile Karpaz dokumacılığı konusunda eğitimini tamamlayarak sertifika almış, kendi işini kuracak kadınlara sosyal güvenlik sistemine dahil olabilmeleri için destek verildiğini, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin tam dört yıl boyunca bakanlık tarafından karşılandığını ifade etti.

Projenin unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması ve kültürün hayat bulması açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, sergilenen her eserin kadınların alın teri ve emeğinin ürünü olduğunu söyledi.

Geçitkale, Serdarlı, Büyükonuk, Mehmetçik ve Girne Belediyelerinden de meslek kurslarının açılması için talep geldiğini ve kursların ada genelinde yaygınlaştırılarak sürdürüleceğini kaydeden Gardiyanoğlu, "Hem Kıbrıs kültürünün yaşatılması hem de kadınların evlerinden çıkarak ekonomik hayata dahil edilmesi için eğitimlerimiz kesintisiz olarak devam edecek. Bunun sözünü veriyoruz." şeklinde konuştu.

-Ecevit

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de 2021 yılından itibaren devam eden projenin bu sene de Mesarya bölgesinde yapıldığını ve projeden bugüne kadar 200 kadının destek aldığını ifade etti.

Proje ile evdeki kadınların sosyalleşmesini ve meslek edinmesini hedeflediklerini kaydeden Ecevit, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının kadınların desteği ile gün yüzüne çıkartıldığını söyledi.

Üreten kadının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Ecevit, kadınların aktif işgücü piyasasına kazandırılması için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından prim desteği verildiğini anımsatarak projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Bebek

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de konuşmasında, daha önce Lefkoşa ve Karpaz bölgesinde yapılan projenin Beyarmudu bölgesinde de gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini ifade ederek, kadınların yanında olan her projeye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Törenin ardından, Karpaz dokuma sanatı ve sele sepet örücülüğü eğitimi alan 54 kadının ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.