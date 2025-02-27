Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde belde genelinde yürütülecek çalışmaların planlanması amacıyla bir istişare toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya belediyeye bağlı köy muhtarları ve köy imamları katıldı.

Toplantıda, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar programlarının organizasyonu, ihtiyaç sahiplerine destek sağlanması, camilerdeki eksikliklerin giderilmesi ve belediyenin mevcut çalışmaları ile hayata geçireceği projeler ele alındı.

Belediye Başkanı Tuğlu, toplantının açılış konuşmasında Ramazan ayının manevi önemine vurgu yaparak, belediyenin ay boyunca sosyal yardımlardan altyapı çalışmalarına kadar birçok alanda aktif rol üstleneceğini belirtti.

Toplumun birlik ve dayanışma içinde bayrama hazırlanmasının önemine değinen Tuğlu, belediyenin sadece altyapı hizmetleriyle değil, sosyal ve kültürel çalışmalarla da halkın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Ramazan ayı boyunca gerek gıda yardımları gerekse toplumsal dayanışmayı artıracak etkinliklerle bölge halkına destek olacaklarını belirten Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin köylerin gelişimi ve halkın refahı için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Tuğlu, toplantıya katılan muhtar ve imamlara katkılarından dolayı teşekkür etti.