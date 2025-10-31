Kıbrıs Türk Memur-Sen, dünyada akaryakıt fiyatlarında önemli artışların yaşanmadığı ve döviz kurlarının istikrarlı olduğu bir dönemde akaryakıt ve tüpe zam yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Memur-Sen Başkanı Göktürk Ötüken yaptığı yazılı açıklamada, benzin, euro dizel, motorin, gazyağı ve tüp gaz fiyatlarına yapılan zamların üretim maliyetlerini artıracağı ve piyasayı daha pahalı hale getireceği uyarısında bulundu.

Cari bütçede yaşanan sıkıntıların enerji ve akaryakıta sürekli ve fahiş zamlar yaparak giderilmeye çalışılmasının kabul edilemez bir yönetim anlayışı olduğunu ifade eden Ötüken, “Kıbrıs Türk Memur Sendikası olarak dünyada akaryakıt fiyatlarında önemli artışların yaşanmadığı ve döviz kurlarının istikrarlı olduğu bir dönemde akaryakıt ve tüpe yapılan kabul edilmesi imkansız zamları anlamakta güçlük çekiyoruz.” dedi.

Ötüken, kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesini, mali disiplinin yönetim anlayışı olarak benimsenmesini ve yapılan zamların bir an önce geri alınmasını istedi.