Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Akın Manga, 6 Şubat depreminin acısını Kıbrıs Türk halkının yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

6 Şubat depremi ile ilgili yayımladığı mesajda Manga, “Şampiyon Meleklerimizi kaybettiğimiz bu felaketin acısını, Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak yaşamaya devam ediyor” dedi.

İsias Oteli ile ilgili sorumluların yargılandığı davanın da devam etmekte olduğunu belirten Manga, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, devletimiz ve sivil toplum örgütleri ile birlikte, bu davanın adaletli bir sonuca ulaşmasını, suçluların en ağır şekilde yargılanmalarını beklemektedir. Asrın felaketinde tüm can verenleri ve Şampiyon Meleklerimizi rahmetle anıyor, acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. Halkımızı mümkün olduğunca siyah kıyafetler giymeye davet ediyoruz.”