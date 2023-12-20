Memur-Sen, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı; özgürlük mücadelesi lideriz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı.

Sendika, "Emanetiniz Cumhuriyetimiz ebediyen yaşayacak var olacaktır.” dedi.

Memur-Sen'den yayımlanan mesajda, Rum- Yunan tarafının Aktritas Planı'nı 21 Aralık 1963'te uygulamaya koyarak 21 Aralık 1963 sabahı 02.30’da Tahtakale’de iki sivil Kıbrıslı Türk’ün öldürüldüğünü hatırlatarak Lefkoşa ve Küçük Kaymaklı'da Rum saldırılarının yoğunlaştığı kaydedildi.

Kıt imkanlarla direnen Kıbrıs Türk halkının Rumlara geçit vermediği, birçok şehit verildiği, birçok bölgedeki halkın güvenlik nedeniyle daha güvenli bölgelere sığındığı kaydedilen mesajda, "Lefkoşa 5 günde 11 bin 773 göçmen aldı. 14 merkeze 2 bin 109, muhtelif evlere 3 bin 809, Hamitköy'e 4 bin 200, Gönyeli'ye 400, Fota'ya 485 Boğaz -Ağırdağ’a 100 ve Dilekkaya'ya (Ayakebir) 670 Kıbrıslı Türk sığınmak zorunda bırakıldı. Kaymaklıdan bine yakın sivil Türk esir alındı." bilgileri yer aldı.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın 13. maddesinin Kıbrıslı Türklere tanıdığı hakların kaldırılması amacıyla değiştirilmesini öneren Makarios'un, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin kesin reddiyle, Aktritas soykırım planını uygulamaya koyduğu belirtilen mesajda, "Kıbrıs Türk halkı, kurucu eşit ortağı olduğu, 1960 Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlandı. Rumlar tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti silah zoruyla işgal edildi." denildi.

Orantısız silah ve insan gücüne rağmen, Kıbrıs Türk halkının 11 yıl boyunca, Türk Mukavemet Teşkilatı ve mücahitlerle kahramanca direndiği, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakına izin vermediği vurgulanan Memur-Sen mesajında,

20 Temmuz 1974’te Barış Harekatları sonucunda, kendi geleceğini belirleme evrensel hakkını kullanan Kıbrıs Türk halkı 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini kurdu. Özgür egemen bir halk olarak, tanınma mücadelemiz, inanç ve kararlılıkla sürüyor." ifadeleri yer aldı.