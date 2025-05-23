Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Sekreteri Mehmet Mutlu, Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Budapeşte'deki gayri resmi zirvesinde, Kıbrıs’la ilgili görüşlerinin takdirle karşılandığını kaydetti.

Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Mutlu yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da TDT’nın gayri resmi dışişleri bakanları toplantısında gözlemci üye KKTC Devleti’nin, Türk dünyası aile meclisinin ayrılmaz bir parça olduğu vurgusunu da, takdirle karşıladıkları belirtildi.

Onlarca yıldır KKTC halkına uygulanan insanlık dışı ambargoların sonlandırılmasına karşı ortak sorumluluk vurgusu yapan TDT dışişleri bakanlarına da teşekkür eden Mutlu, “TDT Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’a da, Türk Devletleri Sendikalar Birliği Teşkilatı 1. Olağan Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türkleri Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçasıdır diyerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapmasını selamlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin, KKTC devleti açısından, geleceğe yönelik önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Mutlu, Memur-sen olarak federal çözüme karşı olduklarını kaydetti.