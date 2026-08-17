Kendine has yorumu, güçlü sahne enerjisi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla Bayhan, 15 Ağustos Cumartesi gecesi Merit Lefkoşa sahnesinde müzikseverlerle buluştu.

Son dönemin en çok konuşulan ve dinlenen isimlerinden Bayhan, 15 Ağustos Cumartesi gecesi Merit Lefkoşa’da sahne aldı. Kendine özgü sesi ve yorumuyla daha ilk şarkıdan itibaren dinleyicilerini etkisi altına alan başarılı sanatçı, gece boyunca sevilen eserlerini seslendirdi.

Bayhan’ın yıllardır dinleyicileriyle güçlü bir bağ kurmasını sağlayan şarkılarının yanı sıra son dönemde yeniden geniş kitlelerin diline dolanan “Tiryakinim” ve unutulmaz yorumlarından “Seninle Olmak Varya”, gecenin dikkat çeken anları arasında yer aldı. Bayhan’ın karakteristik yorumuyla hayat bulan şarkılara konuklar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Duygusal şarkılarında salonu bambaşka bir atmosfere taşıyan Bayhan, hareketli anlarda ise sahne enerjisiyle geceye damgasını vurdu. Güçlü sesi kadar doğal tavırları ve seyircisiyle kurduğu samimi iletişimle de büyük beğeni toplayan sanatçı, Merit Lefkoşa misafirlerine müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.