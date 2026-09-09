Merit International’ın davetiyle 3–6 Eylül 2026 tarihlerinde Girne’ye gelen Karadağlı on gazeteci ve editörün çalışma ziyareti, ülkemizin turizm deneyimini Karadağ kamuoyunun gündemine taşıdı.

DAN, Investitor, RTV Budva, MINA, eKapija, Pobjeda ve CG Dijaspora’da yayımlanan haberlerde; Merit’in otelcilik, gastronomi, wellness ve casino hizmetlerini bir araya getiren işletme modeli incelendi. Ziyaret boyunca hazırlanan haber ve analizlerde, bu yapının turizmi yaz aylarının dışına taşıma potansiyeli üzerinde duruldu.

DAN: Sorun kasımda oteli doldurmak

DAN gazetesi, 8 Eylül tarihli ekonomi haberinde Karadağ’ın sezon sorununu şu sözlerle anlattı: “Karadağ’ın ağustosta misafir bulma sorunu çoktandır yok; sorun kasımda oteli doldurmak.”

Gazete, KKTC’deki deneyimi değerlendirirken “Kuzey Kıbrıs kumarhanenin etrafına bütün bir hizmet zinciri kurdu” ifadesini kullandı. Konaklama, restoran, ulaşım, alışveriş ve eğlence harcamalarının birlikte yarattığı ekonomik hareketliliğe dikkat çekti.

Haberde görüşlerine yer verilen Prof. İsmet Esenyel ise sektörün etkisini şöyle açıkladı: “Bu sektör otelciliği, restoranları, ulaşımı, ticareti, tedarikçileri, inşaatı ve çok sayıda hizmet dalını kapsayan geniş bir ekonomik zinciri harekete geçirir.”

Esenyel’in değerlendirmesinde, bu modelin sürdürülebilirliği açısından güçlü denetim ve sorumlu oyun uygulamalarının önemi de vurgulandı.

Investitor: Ne zaman geldikleri, ne kadar kaldıkları ve ne kadar harcadıkları

Investitor, 7 Eylül tarihli analizinde Merit’in yıl boyunca misafir çekme yaklaşımını ele aldı. Haberde, “Karadağ’ın sorunu yalnızca kaç turistin geldiği değil; ne zaman geldikleri, ne kadar kaldıkları ve ne kadar harcadıkları” değerlendirmesine yer verildi.

Analizde, kaliteli konaklama ile gastronomi, wellness ve eğlence olanaklarının aynı tesiste sunulmasının sezonu uzatabilecek unsurlar arasında bulunduğu belirtildi.

Portalın 5 Eylül tarihli yatırım haberinde ise Merit International Bölge Müdürü Burhan Genç’in açıklaması öne çıktı: “Büyük otel projesini geliştirmek için doğru yeri bekliyoruz. Lokasyon bizim için kilit önemde ve sahil şeridinde arıyoruz.”

Mina: KKTC’deki kompleksler örnek alınıyor

MINA Haber Ajansı, Merit’in Karadağ’daki büyüme hedefini “Kuzey Kıbrıs’taki komplekslerini örnek alarak sahilde büyük bir entegre resort geliştirmek” ifadeleriyle aktardı.

Ajans haberinde, Girne’deki görüşmelerin merkezinde KKTC deneyimi ile Karadağ’da yıl boyunca faaliyet gösterebilecek lüks turizmin geliştirilmesi bulunduğu belirtildi. Yeni resort için yer arayışının sürdüğü, yatırım tutarı, kapasite ve uygulama takviminin henüz belirlenmediği kaydedildi.

RTV Budva, konuyu iki ayrı haberle duyurdu

RTV Budva, Investitor kaynaklı 6 Eylül tarihli haberini “Merit International Karadağ’da büyük kazino-resort için lokasyon arıyor” başlığıyla yayımladı.

Yayın kuruluşu, ertesi gün ekonomi servisinde “Merit International Karadağ’da büyük resort planlıyor” başlığıyla MINA kaynaklı habere de yer verdi. Böylece Merit’in yatırım hedefleri ve Girne’de tanıtılan turizm modeli, Budva’nın yerel yayınında iki ayrı habere konu oldu.

eKapıja ve Pobjeda: Sahilde resort, Podgorica’da yatırım hedefi

eKapija, “Sahilde yeni resort, Podgorica’da da yatırım” ifadelerini başlığına taşıyarak grubun büyüme planlarına odaklandı. Haberde, Budva’daki Merit Starlit’in hizmet standardının geliştirilmesi ve çalışan konaklamasına yönelik yatırımlar da aktarıldı.

Pobjeda ise haberinde şirketin “Kuzey Kıbrıs’taki komplekslerini örnek alan entegre otel-kazino resortu” hedefini vurguladı. Gazete, yatırım planlarının yanında Karadağlı heyetin Merit tesislerinde edindiği deneyimlere ve Girne’nin kültürel mirasına da yer ayırdı.

CG Dijaspora: KKTC deneyiminin Budva’daki potansiyeli

CG Dijaspora, Net Holding’in gazetecilerle paylaştığı sunum üzerinden KKTC ve Karadağ’ın turizm yapılarını değerlendirdi. Haberde, “Kuzey Kıbrıs’ta edinilen deneyimin Budva’da da uygulanabileceği” yönündeki şirket değerlendirmesi aktarıldı.

Şirket verilerine dayandırılan analizde, Merit’in KKTC’deki istihdamının 2018’de 3.626 kişiden 2026’da 6.589 kişiye yükseldiği belirtildi. Pazar çeşitliliği ve yüksek katma değerli turizm hizmetlerinin geliştirilmesi de geleceğe yönelik başlıklar arasında ele alındı.

Girne’nin tarihi ve doğası da sayfalara taşındı

DAN’ın 4 Eylül tarihli gezi yazısı, Girne’yi “Denizin insanlardan uzun hatırladığı şehir” başlığıyla okuyucularına tanıttı. Tarihi liman, Girne Kalesi ve Bellapais’in anlatıldığı yazıda Merit’in ülkemizin otelcilik ve turizm gelişimindeki rolüne de değinildi.

Merit Royal Diamond’da konaklayan heyet, Merit Royal, Merit Park ve Merit Crystal Cove’u ziyaret etti. Bellapais Manastırı, Girne Kalesi ve Eski Liman’ı kapsayan programda gastronomi deneyimleri ve Merit Royal plajında deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarına bırakılması da yer aldı.

Karadağ basınındaki bu yayınlar, Merit’in KKTC’de geliştirdiği işletme deneyiminin yanı sıra ülkemizin tarihini, doğasını ve yıl boyunca turizm üretme potansiyelini de okuyucularla buluşturdu.