Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Gazimağusa Belediyesi’ne hibe ettiği araçlar, Gazimağusa Belediyesi Garaj Şubesi’ne teslim edildi. Hibe kapsamında gönderilen 2 yolcu otobüsü, 1 vakumlu yol süpürme aracı ve 1 seyyar tuvalet, kent genelindeki hizmetlerde kullanılmak üzere hazırlandı.

Yolcu otobüsleri, şehir içi ulaşım hizmetlerini güçlendirmeyi; vakumlu süpürme aracı, temizlik çalışmalarında etkinliği artırmayı hedefliyor. Seyyar tuvalet ise açık hava etkinliklerinde halkın hijyen ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla devreye alınacak.

Araçların teslimi sırasında Belediye Meclis Üyeleri Erhun Şahali, Hüseyin Aranır, Cem Yababa ile Garaj Şubesi Sorumlusu Mertan Demir de hazır bulundu.

Başkan Uluçay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kurduğumuz kardeş şehir ilişkisi, yerel yönetimler arası dayanışmanın güçlü bir örneği. Gazimağusa’ya kazandırılan bu araçlar, hizmet kalitemizi yükseltecek. Başta Sayın Vahap Seçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Gazimağusa Belediyesi, kardeş şehir ilişkileri çerçevesindeki iş birliklerini artırarak sürdürmeyi, kent halkına yönelik hizmetleri daha da geliştirmeyi hedefliyor.