Mersinlik - Kaplıca ana yolunun birinci kilometresinde bugün saat 16.00 sıralarında, 44 yaşındaki Sergei Lavrenov yönetimindeki KG 113 plakalı salon araç ile Mersinlik istikametinden Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada, karavan alanı önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçip yoldan çıkarak yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kazayla ilgili polisten yapılan açıklamada, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan aracın yol içerisinde takla atarak tavanı üzerinde durduğu bildirildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sergei Lavrenov ile araçta yolcu olarak bulunan Marina Sukhareva’nın kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürdüğü açıklandı.