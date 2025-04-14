Metehan-Alayköy Çevre Yolu'nda bu sabah direksiyon hakimiyetini kaybeden 18 yaşındaki sürücü otomobiliyle takla attı, yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında, Efe Sapmaz yönetimindeki YA 600 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrederken çembere geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çemberin bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç banket dışında bulunan toprak sete çarpıp takla attı.

-Mehmet Toprak’ın ölüm sebebi belirlendi

Tuzla'da aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 63 yaşındaki Mehmet Toprak’ın otopsisinde ölüm sebebi belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre Toprak’ın ölüm sebebinin "aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" olduğu tespit edildi.

Mehmet Toprak, dün, Tuzla'daki ikametgahında aniden rahatsızlanmış ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

- Gazimağusa’da araç yangını

Gazimağusa’da Doktorlar Sokak'ta seyir halindeki araçta yangın meydana geldi. Aracın motor bölümünde bulunan plastik aksamlar tamamen ve ön kaput ise kısmen yanarak zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah saat 10.15 sıralarında meydana gelen araç yangını benzin kaçağının sıcak motor aksamlarına temas etmesi sonucu çıktı.

Yangın, araç sahibi tarafından yangın söndürme cihazı ile söndürüldü.