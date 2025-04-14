Cumhuriyet Meclisi, Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitenin üye sayısının 5 olarak belirlenmesine ilişkin Danışma Kurulu kararını oy birliğiyle kabul etti.

Komite üyelerinin 3’ü UBP’den, 2’si CTP’den olacak.

Cumhuriyet Meclisi genel kurulunda bugün ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.

Özel komitenin üye sayısının onaylanmasının ardından söz alan CTP Milletvekili Erkut İshali usul hakkında konuştu.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığıyla ilgili bir komite oluşturulduğunu kaydetti ancak Tosunoğlu’nun istifa dilekçesiyle ilgili çalışmaların gecikmesiz şekilde ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Şahali, bu çalışmanın süratle başlatılması gerektiğini belirterek, “Bu konu hafife alınacak bir tarafı yoktur” dedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de içtüzük gereği ne gerekirse yapılacağını söyledi.