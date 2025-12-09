Meteoroloji Dairesi bugün 12.00 ile yarın 17.00 saatleri arasında yağışların şiddetinin artacağını kaydederek; sel, taşkın, dolu, yıldırım, kuvvetli, rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkilileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji açıklamasında bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, belirtilen saatlerde yer yer “şiddetli yağış (76 - 100 kg/m²)” şeklinde devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi ekiplerinin sel ve su taşkınlarına müdahalesi sürüyor
Açıklamada son dönemde alınan yağışlardan dolayı toprağın doymuş, bazı barajların ise taşmış olmasından dolayı öngörülen yağışların akışa geçebileceğinin göz önünde bulundurulması istendi.