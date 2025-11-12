Meteoroloji Dairesi, merkez üssü Baf olarak saptanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bugün saat 11:31 lokalde, Dairemize bağlı Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 37 km uzaklıkta, orta şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.4 olan bir deprem kaydedilmiştir.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.79 Kuzey ve 32.68 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 3 km derinliğinde Kıbrıs’ın Güney’inde – Baf’ta olduğu saptanmıştır. Ana şoku takip eden ve en büyüğü ML:4.6 olmak üzere an itibariyle 12 artçı deprem meydana gelmiştir. Tüm depremler Baf Fayı üzerinde ve sığ odaklı gerçekleşmiştir.”