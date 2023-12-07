Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere ilişkin, "İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Sorunlara çözüm bulmak çok önemli." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

Miçotakis, Başbakanlık'taki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl iki ülkede de doğal afetlerin yaşandığını, geniş kapsamda ise çatışmalar ve savaşların ülkeler için birçok sorun teşkil ettiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışı tehdit eden durumların yaşandığını hatırlatan Miçotakis, "İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Her bir tarafın yaşadığı sorumlara çözüm yaratabilmek çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Miçotakis, hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de bu ortak yaklaşıma katılmayan birçok kesimin mevcut olduğunu vurgulayarak, "Ancak, sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. İkimiz de daha sakin sularda, güzel bir esintiyle ilerleyen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

- "Yunanistan ve Türkiye barış içinde yaşamaya mecburlar”

Miçotakis, Türkiye ile gelecek nesiller için barış, ilerleme ve işbirliğinin hakim olacağı bir yarın inşa etmeleri gerektiğini belirterek, "Yunanistan ve Türkiye barış içinde yaşamaya mecburlar. Anlaşmazlıklarını ortaya koyacak, samimi şekilde görüşecek ve sürekli çözüm arayacaklar." dedi.

Miçotakis, Erdoğan'ın 6 yıl aradan sonra Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaretin, iki tarafın ilişkilerinde yeni yaratıcı yollar aradığını gösterdiğini ifade etti.

Miçotakis, bu 6 yıllık süreçte salgın, Avrupa'da savaş ve büyük doğal afetler gibi birçok sorunun yaşandığını, endişe verici bölgesel çatışmaların da vuku bulduğunu söyledi.

İkili ilişkilerde de dönem dönem dalgalanmalar yaşandığına işaret eden Miçotakis, son aylarda iki ülkenin sakin bir süreçte yol almasının önemine dikkati çekti.

Miçotakis, "Yunanistan ve Türkiye barış içinde yaşamaya mecburlar. Anlaşmazlıklarını ortaya koyacak samimi şekilde görüşecek ve sürekli çözüm arayacaklar. Bu fikir ayrılıklarında yakınlaşma olmasa da gerginlik de oluşmamalı." dedi.

- "Diyoloğa devam"

Temmuzda Vilnius'ta Erdoğan ile görüşmesinde bu doğrultuda işbirliği arayışıyla tekrar iletişim kanallarının açılmasına karar verdiklerini hatırlatan Miçotakis, iki ülke dışişleri bakanlarını bu süreci yönlendirmeleri için görevlendirdiklerini kaydetti.

Miçotakis, belirlenen yol haritasının siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler olmak üzere üç unsurdan oluştuğunu belirterek, iki taraf arasındaki görüşmelerin de tüm bunların sonucunda son derece olumlu bir iklime girdiğini vurguladı.

Son altı ayda Erdoğan ile üçüncü kez bir araya geldiklerine dikkat çeken Miçotakis, bugünkü Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının da bu ortak çabaların bir devamı olduğunu dile getirdi.

Miçotakis, enerji, eğitim, spor, ticaret, teknoloji, turizm gibi alanlarda işbirliği anlaşmalarının devam edeceğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar avroyu aştığını ve 5 yıl içinde 10 milyon avroyu aşmasının gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti.

Göç sorununun da ele alındığına işaret eden Miçotakis, iki ülkenin bu konudaki işbirliğini daha da artırabileceğini söyledi.

- Türk vatandaşları 7 gün adaları ziyaret edebilecek

Miçotakis, "Yunanistan’ın (Türkiye'nin) Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini istikrarlı şekilde desteklemesine ilişkin ülkemiz Avrupa müktesebatı çerçevesinde (Türk vatandaşlarına) vize kolaylığı sağlanmasını destekliyor ki Türkiye’nin genç nesilleri, bilim insanları, iş insanları, öğrenciler Avrupa’yla daha yakın ilişkiler kurabilsin. Ayrıca Yunanistan Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkan sağlanmasını AB Komisyonundan talep etti ve bunu sağladı." dedi.

Bunun güçlü mesaj içeren bir inisiyatif olduğunu kaydeden Miçotakis, bunun Yunan adalarının iki halk arasında iletişim ve dostluk köprüleri olduğunu da gösterdiğini dile getirdi.

Miçotakis, iki ülkedeki azınlıkların da benzer şekilde köprü olduğunun altını çizerek, "Her ülkenin azınlıklarına sağladığı eşitlik ve refah karşılıklı saygı ve anlayış getirir." dedi.

Erdoğan ile bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Miçotakis, her türlü şiddet, radikalizm ve terörizmin kınanması gerektiğini ifade etti.

Miçotakis, Kıbrıs meselesinde de iki ülke arasında fikir ayrılığı olduğuna işaret ederek, Yunanistan için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dışında bir çözüm olmadığını, taraflar arasında diyaloğun yeniden başlaması gerektiğini savundu.

"Ekim 1930’da Ankara’da ülkelerimiz arasında Dostluk Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Anlaşması imzalandı. O dönem İsmet İnönü hiçbir uyuşmazlığın, iki ülkeyi yakınlaşmadan ayıramayacağını söylemişti. Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos da 'uzun vadeli rekabet sona erdi' demişti." ifadesini kullanan Miçotakis, "Onların emaneti yaşadığımız ortak zorluklar nedeniyle her zamankinden daha aktif ve günceldir." dedi.

Miçotakis, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından 100 yıl sonra Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nin imzalandığına dikkati çekerek, bu anlaşmayı 1997’de iki ülke arasındaki iyi niyeti için Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü'nü alan (eski Yunanistan Başbakanı) Konstantin Miçotakis’in de öngördüğünü ifade etti.

İmzalanan bildirgenin her iki ülkenin de egemenliğinden doğan haklarına saygı çerçevesinde olduğunu belirten Miçotakis, bildirgenin iki ülke arasındaki dostluk ilişkisini de teyit ettiğini ve işbirliği imkanlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Miçotakis, bu kapsamda ikili ilişkilerin geliştirileceğini belirterek, gerekli şartlar oluştuğunda Ege ve Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) konularının da gündeme gelebileceğini kaydetti.

- İlkbaharda Ankara ziyareti

İki lider arasında görüşmelerin devam etmesine de karar verdiklerini aktaran Miçotakis, kendisinin de ilkbaharda Ankara’yı ziyaret edebileceğini, seneye temmuzda Washington’daki NATO Zirvesi'nde de buluşabileceklerini belirtti.

Miçotakis, "Coğrafya ve tarih bizim komşu olmamızı gerektirdi. Bazen karşı karşıya geldiğimiz durumlar oldu. Türkiye’de de Yunanistan’da da bu yakınlaşmayı onaylamayan gruplar vardır ancak bu fırsatı değerlendirmeyi ve sınırlarımızın olduğu gibi devletlerimizi de yan yana getirmeyi tarihi bir borç bilirim." dedi.

İkili ilişkilerin sakin sularda ilerlemesini iki tarafın da başardığını dile getiren Miçotakis, "Bugün gelecek nesiller adına her iki taraf olarak bu sakin sulara uygun rüzgar esecek bir yarın inşa etmeliyiz. Barış, ilerleme ve işbirliği yarını." şeklinde konuştu.