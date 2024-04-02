“60. Kütüphane Haftası” çerçevesinde Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Kıbrıs Kitaplığı'na Araştırmacı, Şair, Öğretmen Mahmut İslamoğlu'nun adı verildi. Ayrıca “Kıbrıs Türk Folklor Araştırmalarında Mahmut İslamoğlu’nun Yeri ve Önemi” konulu panel gerçekleştirildi.

Kıbrıs kitaplarından oluşturulan Mahmut İslamoğlu Kıbrıs Kitaplığı’nın açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

“Mahmut İslamoğlu, yazım tarihimizde önemli bir isimdir” diye konuşan Tatar, İslamoğlu’nun bu yaşına kadar hiçbir zaman sıkılmadan, pes etmeden her zaman üreterek eserleriyle Kıbrıs Türk tarihinde ve edebiyatında müstesna yerini koruduğunu söyledi.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi tarafından düzenlenen etkinlikte Mahmut İslamoğlu’nun kısa yaşam öyküsü anlatıldı. İslamoğlu’na anı plaketi takdim edildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte Mahmut İslamoğlu’nun bir öğrencisi olarak konuştuğunu vurguladı.

İslamoğlu’nun Güney Kıbrıs’ta kalan İngiliz okulunda hem Türkçe hem de sınıf öğretmeni olduğunu ve kendisine büyük saygı duyduğunu kaydeden Tatar, “Mahmut İslamoğlu’nu tanımak ve onun öğrencisi olmak gerçekten büyük mutluluktur. İslamoğlu, bu yaşına kadar hiçbir zaman sıkılmadan, pes etmeden her zaman üreterek eserleriyle Kıbrıs Türk tarihinde ve edebiyatında, şiirinde önemli bir yere sahiptir ve müstesna yerini koruyacaktır. İslamoğlu, yazım tarihimizde önemli bir isimdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1963 hadiselerinde Rumların saldırıları sonrasında Kıbrıs Türklerinin kuzeye yerleştiğini, İslamoğlu’nun Türk tarafındaki İngiliz Maarif Koleji'ni kurarak İngilizcenin yanı sıra Türkçenin de öğrenilmesi için büyük hizmetler verdiğini belirtti.

Tatar, Mahmut İslamoğlu’nun hem öğretmen hem baba hem de herkesin büyüğü olarak samimiyetle bütün süreci yönettiğini kaydetti.

“Milli Arşiv demek geleceğe ışık tutmak demektir” diye konuşan Tatar, böylesine anlamlı bir açılışta emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

-İslamoğlu

Araştırmacı, Yazar, Öğretmen Mahmut İslamoğlu da yaptığı konuşmasında, o yıllarda görevin çok önemli olduğuna dikkat çekti, “Çünkü yabancı unsurlarla beraberdik. Gençlerle ilgilenmek özellikle Türk hocaların göreviydi. Ne mutlu bana ki bunları başarabilmişiz o zamanlarda.” şeklinde konuştu.

Kuzeyde o yıllarda yabancı dilde eğitim veren okul olmadığını kaydeden İslamoğlu, az sayıdaki öğretmenle eğitim verildiğini ve kendisinin de küçük sınıflara İngilizce ve Türk Tarihi dersi verdiğini söyledi.

İslamoğlu, okulun, zaman içinde eğitilmiş Türk gençlerinin yardımıyla bugünkü halini aldığının altını çizdi.

-Panel

Açılışın ardından düzenlenen “Kıbrıs Türk Folklor Araştırmalarında Mahmut İslamoğlu’nun Yeri ve Önemi” konulu panel kapsamında Prof. Dr. Şevket Öznur, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç Dr. Burak Gökbulut, Dr. Çağın Zort ve Araştırmacı, Yazar Eralp Adanır “Kıbrıs Türk Folklor Araştırmalarında Mahmut İslamoğlu’nun Yeri ve Önemi” konulu sunum yaptı.

Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerinin katılımıyla Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Konferans Salonunda 11.00-12.30 saatleri arasında yer alan panel, yarın da devam edecek.

Yarınki oturumlarda Prof. Dr. Mesut Yalvaç, Girne Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rukiye Kaymak ile Tezarus Yazılım ve Bilgi Hizmetleri Direktörü Serkan İpekçi “Çağdaş Eğitim Sürecinde Kütüphane ve Arşivlerin Yeri ve Önemi” başlığıyla ilgili konuşacak.