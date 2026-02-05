Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat 2023’ün, şafağı olmayan, karanlığı yüreğimize mıh gibi kazınan gecede birkaç saniye içinde umutların, hayallerin ve hayatların enkaz altında kaldığı bir tarih olduğunu vurguladı.

Şampiyon Meleklerin anılarının bizlere ilham vermeye, dayanışmanın ve sevginin gücünü hatırlatmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, “İsimlerini yüreğimizde, başarılarını gururumuzda ve şanlarını sonsuza dek yaşatacağız. Şampiyon Meleklerimizi değil üç yıl, otuz üç yıl geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Çavuşoğlu, başta Şampiyon Melekler olmak üzere tüm deprem şehitlerini ve hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli depremde hayatını kaybeden başta Şampiyon Melekler Takımı ve diğer kayıplar için yazılı mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat 2023… Şafağı olmayan, karanlığı yüreğimize mıh gibi kazınan gecede birkaç saniye içinde umutların, hayallerin ve hayatların enkaz altında kaldığı bir tarih. O gece yalnızca binalar değil; aileler, hayaller ve yarınlar yıkıldı. Aradan üç yıl geçmiş olmasına rağmen, kapanmayan yaraları, unutulmayan acıları tarif etmek hâlâ imkânsızdır. Adıyaman’da meydandaki saat kulesinin 04.17’de takılı kalması, zamanın o an hepimiz için durduğunun sessiz bir tanığıdır. Maalesef o asrın felaketinde biz de çocuklarımızı, eğitmenlerimizi ve velilerimizi kaybettik. Şampiyon Meleklerimizin aralarında bulunduğu 72 can, Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazı altında hayattan koparıldı. Enkaz başında günlerce, çocuklarımızdan gelecek güzel bir haberi umutla bekledik. Ancak saatler ve günler ilerledikçe umutlarımız birer birer bizden alındı. Gördüklerimiz ve duyduklarımız hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Ülkemizi yasa boğan felakette 6 gün süren enkaz kaldırma işlemlerinin ardından yasal süreç başlatıldı, başta müteahhit olmak üzere diğer sorumlular hakim karşısında hesap verdi. Ne yazık ki mahkeme süreçleri vicdanları tatmin eden sonuçlar üretmemiştir. Onlar adına verilen hukuk mücadelesi Kıbrıs Türk halkının mücadelesidir ve bilinmelidir ki ‘İsias katilleri’ beklediğimiz cezayı alana kadar adalet için mücadele kararlılıkla sürecektir. Şampiyon Meleklerimizin anıları, bizlere ilham vermeye, dayanışmanın ve sevginin gücünü hatırlatmaya devam edecek. İsimlerini yüreğimizde, başarılarını gururumuzda ve şanlarını sonsuza dek yaşatacağız. Şampiyon Meleklerimizi değil üç yıl, otuz üç yıl geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle; başta Şampiyon Meleklerimiz olmak üzere tüm deprem şehitlerini ve hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyorum.”