Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da yıkılan İsias Otel enkazında hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”i, felaketin üçüncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Bakan Arıklı, yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felaketin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, acımız ilk günkü tazeliğini korumaktadır. Adıyaman’da İsias Otel’in yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden, başarılarıyla bizleri gururlandıran Şampiyon Meleklerimizi asla unutmayacağız.

Şampiyon Meleklerimizin azmi, disiplini ve tertemiz hayalleri daima hafızalarımızda ve gönüllerimizde yaşayacaktır.

İsias davası, yalnızca bir yargı süreci değil; adaletin tecellisi, sorumluların hesap vermesi ve benzer acıların bir daha yaşanmaması adına verilen ortak bir vicdan mücadelesidir. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olunması, kaybettiğimiz evlatlarımıza karşı en temel sorumluluğumuzdur.

Bu vesileyle, Şampiyon Meleklerimize ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.”

Bakan Arıklı, mesajında ayrıca, güvenli yapılaşma, denetim ve sorumluluk bilincinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, İsias davasının emsal teşkil etmesinin benzer felaketlerin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını da vurguladı.