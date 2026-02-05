Başbakan Ünal Üstel, Şampiyon Meleklerin, Kıbrıs Türk halkının hafızasında daima yaşayacağını vurgulayarak, “İsias davası bizim için kapanmamıştır. Adalet süreci devam etmektedir ve bir sonraki aşamanın da yakından takipçisi olacağız” dedi.

Adaletin, tüm yönleriyle ve eksiksiz şekilde tecelli etmesi için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya kararlı olduklarının altını çizen Üstel, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve halka sabır diledi.

-“Şampiyon Meleklerimizi kalbimizde, hafızamızda ve mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz”

Başbakan Üstel, 6 Şubat depreminin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen depremde kaybettiğimiz canlarımızın acısı, aradan geçen zamana rağmen yüreğimizde ilk günkü ağırlığıyla durmaktadır.

Adıyaman’da İsias Otel’in enkazı altında kalan Şampiyon Meleklerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm deprem şehitleri, yarım kalan hayallerin, susturulan umutların ve halk olarak yaşadığımız derin bir acının sınavıdır, sembolüdür.

Şampiyon Meleklerimiz, Kıbrıs Türk halkının hafızasında daima yaşayacaktır. Onları anmak, geleceğe karşı taşıdığımız büyük bir sorumluluktur.

Bu acının üçüncü yılında bir kez daha açık ve net şekilde ifade ediyorum:

İsias davası bizim için kapanmamıştır. Adalet süreci devam etmektedir ve bir sonraki aşamanın da yakından takipçisi olacağız. Adaletin, tüm yönleriyle ve eksiksiz şekilde tecelli etmesi için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya kararlıyız.

Ailelerimizin adalet arayışında yalnız olmadığını, dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduğumuzu ve bundan sonra da yalnız bırakılmayacaklarını bir kez daha vurguluyorum.

Bu vesileyle, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve halkımıza sabırlar diliyorum.

Şampiyon Meleklerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, onları kalbimizde, hafızamızda ve mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineliyorum.”