Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 6 Şubat depreminin 3. yılı sebebiyle mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu mesajında, “Türkiye’de 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük felaketinin üçüncü yılında, depremde yitirdiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum.” diyerek, Şampiyon Melekler; öğretmenler ve veliler için adalet arayışının devam ettiğini hatırlattı.

"Kıymetli evlatlarımızın yarım kalan hayallerini yaşatmak ve hatıralarına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu" diyen Ertuğruloğlu, “Böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması dileğiyle, Şampiyon Meleklerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.