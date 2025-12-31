Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Gelin, 2026 yılında eğitime dört elle sarılalım. Çünkü eğitimde atılan her adım, sadece bir öğrencinin değil, bir milletin kaderini değiştirir.” dedi.

Bir yılı daha geride bırakırken, yeni bir yılın heyecanı ve umutlarının hep birlikte paylaşıldığını belirten Çavuşoğlu, geçmiş yıllarda başlatılan, eğitimde fiziki altyapıyı güçlendiren, teknolojik donanımı artıran ve okul güvenliğini önceleyen önemli yatırımların 2025 yılında da sürdürüldüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, eğitimin, sadece bir Bakanlığın omuzlarına bırakılmayacak kadar hayati, toplumun her bir ferdini doğrudan ilgilendirecek kadar kutsal bir konu olduğunu vurgulayarak, öğrencilere seslendi ve “Sizler bizim en büyük umudumuzsunuz.” dedi.

Çavuşoğlu, “Buradan tüm halkımıza çağrıda bulunuyorum: Gelin, 2026 yılında eğitime dört elle sarılalım. Çünkü eğitimde atılan her adım, sadece bir öğrencinin değil, bir milletin kaderini değiştirir. Aileden sokağa, iş dünyasından sivil topluma kadar her alanda eğitimi merkeze almalı, bu meşaleyi hep birlikte taşımalıyız. Biz eğitime ne kadar sahip çıkarsak, geleceğimiz de o kadar aydınlık olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, öğrencilerin, 2026 yılında da modern, donanımlı ve özgür düşünen bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu duygu ve düşüncelerle; 2026 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diler; fedakar öğretmenlerimizin, sevgili öğrencilerimizin ve tüm halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.”