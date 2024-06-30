Güney ve Cesur, Çorum'da yarı finalde... Güney ve Cesur, Çorum'da yarı finalde...

 İskele Festivali bünyesinde her yıl düzenlenen Minikler Halı Saha Turnuvası bu yıl İskele Belediyesi Eski Meclis üyesi, eski futbolcu merhum Ahmet Çırakoğlu anısına yapılıyor.

İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde 7 Temmuz’a kadar sürecek turnuvada, Larnaka Gençler Birliği SK, 1461 İskele Trabzon SK(2 takım), MTG(2 takım), Dumlupınar SK, Mehmetçik SK, Miracle Değirmenlik SK olmak üzere toplam 8 takımdan 2012 yılı ve sonrasında doğan futbolcu çocuklar ter dökecek.

Minikler halı saha turnuvası A grubundan Gençler Birliği Spor SK ile 1461 İskele Trabzon SK (bordo) arasındaki mücadeleyle başladı. Açılış vuruşunu merhum Ahmet Çırakoğlu’nun torunları Kuzey ve Rüzgar İnce kardeşlerin yaptığı turnuvanın ilk gününde 2 karşılaşma oynandı.

7 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla son bulacak Ahmet Çırakoğlu Anı Turnuvası’nda bu akşam B grubundan takımlar mücadele edecek. İskele Belediyesi Spor Tesislerinde bu akşam oynanacak karşılaşmalarda MTG (Sarı) ile Mehmetçik Tür Çiftçiler Birliği ter dökecek.  B grubunun ikinci karşılaşması ise saat 21.00’da başlayacak. 1461 İskele Trabzon SK (mavi) Miracle Değirmenlik SK’ya karşı mücadele verecek.

Editör: Burhan CANBAZ