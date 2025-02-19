Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu , Miracle Değirmenlik’in üyeliğinin kendilerine Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan gelen yazıdan dolayı askıya aldığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda şu karar alındı;

Lefkoşa Kaymakamlığı’nın Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’ne hitaben yazmış olduğu ve tarafımıza dağıtımı yapılan 19.02.2025 tarihli yazı kapsamında Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nde denetleme yapılacağı ve Genel Kurul’ın yasaya uygunluğunun soruşturma altında olduğu dikkate alınarak, konunun ciddi ve sürekli bir biçimde ihlal ile neticelenebilecek husus olduğu dikkate alınarak Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün Genel Kurulu’nun yasaya uygunluğu kesinleşene kadar KTFF Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü Madde 16(1) kapsamında Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün üyeliğinin askıya alınmasına karar verilmiştir."