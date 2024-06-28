Mobil X-RAY Tarama Sistemi teslim töreni Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla Gazimağusa Limanı’nda yapıldı.

Cihaz, TC Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki ticaretin güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında iş birliği kapsamında KKTC’ye kazandırıldı.

Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde yer alan törene, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Türkiye’den gelen konuklar ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan törende, Başbakan Üstel, TC Ticaret Bakanı Bolat ve Maliye Bakanı Berova konuşma yaptı. Ardından protokolün katılımıyla kurdele kesilerek, cihazın açılışı gerçekleştirildi.

Başbakan Üstel törende yaptığı konuşmada, “Ercan Havalimanı’ndan sonra limanlarımızı da çağdaş yapıya kavuşturmak, ülke ekonomisini her geçen gün daha ileriye götürmek için çalışıyoruz” dedi.

TC Ticaret Bakanı Bolat da, “Kıbrıs Türkü’nüm hak ettiği refah seviyesine ulaşması için çalışmak ve Kıbrıs Türklerinin uğradığı haksızlığa karşı birlikte mücadele etmek asli görevlerimiz arasındadır” diyerek, “Türkiye yükseldikçe ve güçlendikçe KKTC’de de yükselecek ve güçlenecek” vurgusu yaptı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, TC’den KKTC’ye iki adet Mobil X-RAY cihazı hibe edildiğini belirterek, birinin bugün Gazimağusa Limanı’na diğerinin ise yaklaşık bir-bir buçuk ay sonra Girne Limanı’na kazandırılacağını söyledi. Berova, “Gümrüklerin güçlendirilmesi adına çok önemli bir adımı atmış olacağız” dedi.