Ülkede son 24 saatte en fazla yağış metrekarede 49 kilogramla Alevkayası’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre Alevkayası 49, Kozanköy 40, Selvilitepe 31, Esentepe 28, Lapta 26, Boğaz ,Beylerbeyi ve Türkeli 25 kilogram yağış aldı.

Taşkent’te 21, Devlet Üretme Çiftliği ve Gönyeli'de 20, Lefkoşa ve Mallıdağ’da 19 , Karaoğlanoğlu İle Ercan’da ise metrekarede 18 kilogram yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer yörelerde metrekarede 0.5 ile 17 kilogram arasında yağış kaydedildi.