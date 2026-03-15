Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın 25. Olağan Genel Kurulu 10 Mart 2026 Salı günü KTÖS binasında gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı görevini Halil Göymen, Divan Sekreterliği görevlerini de Mediha Orun Sarp ve Sedef Çakır üstlendi. Genel Kurul’da Faaliyet Raporu okundu ve Mali Rapor okunarak aklandı. KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın Genel Kurulu’na katıldı.

METMO Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altunç Genel Kurul’da yaptığı konuşmasında, 1973 yılında tahsillerini tamamlayıp adaya dönen Meteoroloji Mühendisleri’nin katkılarıyla 1974 yılında Meteoroloji Dairesi’nin, 1977 yılında ise KTMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın kurulduğunu anlatarak, “Her ne kadar da Dünya Meteoroloji Teşkilatı’na (WMO) üye alınmasa bile uluslararası kurallar çerçevesinde görev yapmaya devam edilmektedir” dedi.

Mustafa Altunç: “Özellikle sanayi devrimi sonrasında insan eliyle yaratılan küresel ısınma ve ürünü İklim Değişikliği ülkemizi de etkilemektedir. Bu bağlamda Meteoroloji Dairesi ve Oda olarak çalışmalar yapılmakta, anahtar kelime kararsızlık ve sonuçları hakkında alınabilecek önlemler mercek altına alınmaktadır. Bu bağlamda Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın bölge ve ülke şartlarına uygun olarak hazırladığı Nem Süreklilik Orografi İndeksi, Meteoroloji Dairesi ile birlikte uygulama safhasına alınmıştır. Erken Uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve atmosfer biliminin bir parçası olarak meteorolojik parametrelerin olabildiğince değerlendirilmesi hedefler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Özetle; atmosferi kendi elimizle yaraladık, tedavisini de ancak kendi elimizle yapabiliriz” şeklinde konuştu.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal da konuşmasında, zorlu geçen dönemin sonrasında daha zorlu olacak bir döneme gidildiğini belirterek, “hem Odalarımız, hem de Birliğimiz üzerine çok daha ciddi mücadeleler ve çok daha ciddi ses çıkartmamız gerekecek konular olacaktır” dedi. Oda Başkanı Mustafa Altunç’un bilgi ve tecrübeleri ile mesleğine, Birliğimize ve topluma kazandırdığı değerlerden bahseden Seran Aysal, söz konusu çalışmalara bağlı olarak Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın adının daha da ileriye taşındığını vurguladı. Seran Aysal, Genel Kurul’un herkese hayırlı olmasını diledi.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Kurulu’nda Prof. Dr. Mustafa Altunç yeniden Oda Başkan seçildi. Oda Organlarının seçimi ile devam eden Genel Kurul’da Oda Yönetim Kurulu Asli Üyeleri, Halil Göymen, Mediha Orun Sarp, Sedef Çakır ve Mehmet Afif, Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Ahmet Yorgancı ve Öncel Avcıkadir olarak seçildi. Denetleme Kurulu üyeleri de Mehmet Kuset ve Mustafa Saften olarak belirlendi. Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Kurulu dilek ve temenniler ile sona erdi.