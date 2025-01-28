Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği (MS Derneği) Başkanı Sibel Hançerli, dernek binalarının kira sorununun çözüldüğünü duyurdu.

MS Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Hançerli yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ocak tarihinde basın açıklaması yaparak derneğin kullandığı binanın kirasının ödenmesi konusunda sorun olduğunu duyurduklarını hatırlattı. Sorunu çözmek adına 27 Ocak’ta Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ile toplantı yaptıklarını da anımsatan Hançerli, Vakıflar İdaresi’nin MS Derneği’ne sağladığı desteğin devam edeceğini öğrendiklerini belirtti.

Derneğin, faaliyetlerine mevcut dernek binasında devam edeceğinin altını çizen Hançerli, başta Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer olmak üzere, Vakıflar İdaresi’ne gösterdikleri hassasiyet ve verdikleri destek için teşekkür etti.