Mağusa Türk Gücü, 2024–2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak tarihindeki 14. şampiyonluğa ulaştı. Aynı zamanda üst üste 6. kez şampiyonluk yaşayarak Kuzey Kıbrıs futbol tarihine kırılması güç bir rekorla adını altın harflerle yazdırdı.

10 Mayıs Cumartesi akşamı tarihi Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlaması, binlerce taraftarın katılımıyla büyük bir coşkuya dönüştü. Şehir turunun ardından taraftarla buluşan şampiyon takım, meydanda yoğun ilgiyle karşılandı.

Gecenin sunuculuğunu deneyimli spor insanı Hüseyin Kıral üstlenirken, kutlamaların sürpriz konuğu Türkiye’nin ünlü sanatçısı Hadise oldu. Yüksek enerjisiyle sahneye çıkan Hadise, etkileyici performansıyla geceye damga vurdu ve müzik ve futbolun buluştuğu bu özel gecede, binlerce kişi şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı.

Sahneye yalnızca A Takım değil; altyapı takımları, altyapı antrenörleri ve kulüp yöneticileri de çıkarak bu büyük başarıya hep birlikte imza attıklarını gösterdi. Tüm camianın sahnede buluştuğu anlar, MTG’nin aile yapısını ve sürdürülebilir başarısını gözler önüne serdi.

Şampiyonluk kupaları, takım, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri tarafından coşkulu alkışlar eşliğinde havaya kaldırıldı. Havai fişenk gösterisi yapıldı. Unutulmaz gecede, başarıya imza atan herkes sahnedeki yerini aldı.

MTG Başkanı Bozkurt’tan Duygusal Teşekkür

“Gururla Taşınan Bir Mirasın Kutlaması”

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Mağusa Türk Gücü, sadece bir futbol takımı değil, geçmişten geleceğe gururla taşıdığımız bir kimliktir.

6 yıl üst üste şampiyon olmak, bir rastlantı değil, birlik ve beraberliğin simgesidir.

Geçmişten gururla devraldığımız bu mirası, tarihe bir destan yazarak geleceğe taşıyoruz.

Sadece lig şampiyonluğumuz değil, tesisleşme ve altyapı kaynağımız ile kurumsallaşan bir takımız. İsteğimiz de budur.

Mağusa Türk Gücü’nün şampiyonluğu tüm camiamıza hayırlı olsun.

Tüm Mağusa halkının yanımızda olduğunu bilmek son derece önemli.

Yanımızda olan, destek veren, başarıda emeği olan yönetim, teknik ekip, futbolcu, taraftar ve tüm MTG dostlarıma sevgilerimizi sunuyorum.”

Mağusa Türk Gücü, yalnızca bir sezona değil, bir döneme damga vurduğu bu unutulmaz gecede, hem rekorlarını hem de geleceğe olan güçlü inancını binlerle birlikte kutladı.