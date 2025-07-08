Kuzey Kıbrıs’ın eğitim vizyonunu ileri taşıyacak önemli bir yatırım, Eylül ayında hayata geçiyor. İskele bölgesinde konumlanan Muharrem Döveç Ortaokulu, 2025–2026 eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilere açmaya hazırlanıyor.

Bu değerli proje, bölgenin lider markası Döveç Group of Companies tarafından, tamamen özkaynaklarıyla hayata geçirilmiştir. Güvenilir yapıları, vizyoner projeleri ve topluma değer katan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tanınan Döveç Group, bu kez de eğitim alanında örnek teşkil eden bir adım atmıştır.

2023 yılında temelleri atılan okul, 50.000 metrekarelik geniş bir arazi üzerine kurulmuş olup, 7.000 metrekareyi aşan kapalı alanıyla öğrencilere dünya standartlarında bir eğitim ortamı sunmaktadır. Teknolojik altyapıya sahip sınıflar, bilgisayar laboratuvarları, fen ve teknoloji atölyeleri, sosyal, kültürel ve sportif alanlarla donatılan yapı; öğrencilerin yalnızca akademik değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Muharrem Döveç Ortaokulu, günümüzün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, geleceğin bireylerini yetiştirmeye odaklanan bir eğitim modeliyle tasarlanmıştır. Öğrencilerin özgüvenli, üretken ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

2025–2026 eğitim yılı için kayıt süreci başlamış olup, İskele ve çevresindeki aileler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Döveç Group’un güven veren kurumsal yapısıyla hayata geçirdiği bu nitelikli eğitim yatırımı, çocuklarının geleceğini sağlam temellere oturtmak isteyen aileler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaktadır.