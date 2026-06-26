Muharrem Döveç Ortaokulu, ilk mezuniyet törenini gerçekleştirerek eğitim yolculuğunda anlamlı bir dönüm noktasına imza attı. Döveç Group’un eğitime verdiği değerin güçlü bir yansıması olarak hayata geçirilen okul, kısa sürede ortaya koyduğu başarılarla yalnızca öğrencileri ve aileleri için değil, eğitim camiası için de gurur verici bir tablo oluşturdu.

Kurulduğu ilk yıldan itibaren akademik, sportif, sosyal ve çevresel alanlarda dikkat çeken çalışmalara imza atan Muharrem Döveç Ortaokulu; farklı spor dallarında elde edilen başarılar, öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlardaki performansları ve çevre bilinci alanındaki çalışmalarıyla kazandığı Yeşil Bayrak Ödülü ile güçlü bir eğitim vizyonunun somut sonuçlarını ortaya koydu.

Törende konuşan Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, geleceğe ışık saçan gençlerin başarılarının daim olmasını dileyerek, Muharrem Döveç’in adını taşıyan bu özel okulun ilk mezunlarının, aldıkları eğitim ve benimsedikleri değerlerle onun ismini geleceğe gururla taşıyacaklarına olan inancını vurguladı.

Törenin en anlamlı bölümlerinden biri Muharrem Döveç Vakfı Değer Ödülü oldu. Muharrem Döveç’in yaşamı boyunca benimsediği çalışkanlık, dürüstlük, sorumluluk ve insana saygı değerlerini örnek şekilde yaşatan öğrenciye verilen ödül, bu yıl aynı zamanda Ankara’da düzenlenen Gelişim Kampı’nda gösterdiği üstün performansla Türkiye U16 Milli Takımı sporcu kadrosuna seçilen Sezgin Şeren’e takdim edildi. Ödül, Muharrem Döveç Vakfı ve Döveç Ailesi adına Küpran Döveç tarafından verildi.

Mezuniyet töreninde okul üçüncüsü Sarp Eren Kaya’ya diploma, plaket, Okul Aile Birliği hediyesi, Döveç Vakfı hediyesi ve Nutuk adlı eser; Döveç Group adına Buğra Döveç ve Okul Aile Birliği üyesi Sultan Kaya tarafından takdim edildi.

Okul ikincisi Hüseyin Yenigün’e diploma, plaket, Okul Aile Birliği hediyesi, Döveç Vakfı hediyesi ve Nutuk adlı eser; Döveç Group adına Buğçem Döveç, Okul Müdür Muavini ŞezalSaimoğulları ve Okul Aile Birliği Başkanı Mevlit Zorba tarafından verildi.

Okul birincisi Yağmur Tansu ise diploma, plaket, Okul Aile Birliği hediyesi, Döveç Vakfı hediyesi ve Nutuk adlı eserini; Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, Okul Müdür Vekili Yeliz Tosun ve Okul Aile Birliği Asbaşkanı Ali Tansu’nun elinden aldı.

Muharrem Döveç Ortaokulu’nun ilk mezunları, okulun kısa sürede ortaya koyduğu güçlü eğitim anlayışının ve Döveç Group’un topluma değer katma vizyonunun ilk başarı hikâyelerinden biri olarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.