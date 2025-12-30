İskele’de eğitim hayatına Eylül ayında başlayan Muharrem Döveç Ortaokulu’nda düzenlenen Muharrem Döveç Şiir Yarışması, yoğun katılımın olduğu anlamlı bir törenle tamamlandı. Öğrencilerin edebiyatla buluştuğu etkinlik, sanata verilen değerin ve eğitime yapılan yatırımın güçlü bir yansıması olarak dikkat çekti. Program, katılımcılara edebiyat dolu bir gün yaşattı.

Yarışma kapsamında Döveç Ailesi, okulda öğrencilerle bir araya gelerek onların heyecanına ortak oldu. Öğrencilerin kaleme aldığı şiirler ilgiyle dinlenirken, tören alanında zaman zaman alkışlar yükseldi. Yarışmanın en dikkat çeken anı ise 8/E sınıfı öğrencisi Hüseyin Beyaz’ın seslendirdiği şiir oldu. Hüseyin Beyaz’ın birincilik ödülüne layık görülen şiiri, güçlü anlatımı ve anlam derinliğiyle tören alanındaki davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Hüseyin Beyaz’ın seslendirdiği ve yarışmada birinci seçilen şiir şu dizelerle tören alanında yankı buldu:

“Taştan değil emekten kurdu yolunu

Bir inançla aydınlattı her adımını

Bilgiye gelişime adadı ömrünü

Bu umutla büyüttü gönlünü

Düşleri vardı çocuklar içinde

Bir ülke sevdasıydı kalbinin derininde

Her tuğlasına alın teri her duvarda bir emek

Bir ad bıraktı sonsuza kadar Muharrem Döveç

Bir okul yükseldi adını taşıyan

Duvarlarına yeşeren bir umutla

Orası yalnızca bir bina değil

Geleceğe ışık tutan yüreklerin yeriydi

Bir isimle başladı bu güzel süreç

Yaşar kalplerimizde Muharrem Döveç”

Programda konuşan Burçin Döveç, öğrencilerin sanata ve edebiyata yönelmesinin bireysel gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüven kazanmalarına ve kendilerini daha güçlü ifade etmelerine katkı sağladığını ifade etti. Döveç, eğitime ve gençlere yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini de belirtti.

Yarışma sonunda dereceye giren ilk üç öğrenciye ödülleri törenle takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrenciler gösterdikleri cesaret ve emek dolayısıyla tebrik edildi. Muharrem Döveç Ortaokulu’nda düzenlenen şiir yarışması, edebiyatın birleştirici gücünü ve gençlerin sanatsal potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik, okulun kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği önemi güçlü bir şekilde yansıttı.