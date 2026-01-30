07 Ocak 2026 Çarşamba akşamı, İstanbul Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen-1 Salonu, Türk Sanat Müziği’nin seçkin ezgileriyle dolup taştı.

Udi ve ses sanatçısı Şef Funda Aksoy yönetimindeki “Muhteşem İkili TSM Korosu”, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Orkestranın maestro koltuğunda ise başarılı violist Şef Hüseyin Çelikyay yer aldı.

Koro başkanlığını Semiramis Şentürk’ün üstlendiği gecede, sahne alan mini sanatçılar performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserlerinin seslendirildiği konser, salonu dolduran sanatseverlerden tam not aldı.

Sunuculuğunu Ömer Özata’nın yaptığı konser, hem repertuvarı hem de sahne uyumuyla dikkat çekti. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, müzikseverler zaman zaman eserlere eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Sanata ve müziğe gönül veren tüm emeği geçenler tebrik edilirken, Muhteşem İkili TSM Korosu izleyenlerin hafızalarında iz bırakan bir konsere daha imza attı.