Musmer UniLeague’de çekişme devam ediyor. Ligde dördüncü hafta heyecanı yarın (27 Şubat Salı) oynanacak maçlarla başlıyor.
Günün ilk maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi sahasında Bahçeşehir Üniversitesi’ni ağırlayacak. Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17:00’de başlayacak.
Bu karşılaşmanın tamamlanmasının ardından ayni salonda saat 19:00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni konuk edecek.
HAFTANIN KAPANIŞI BAŞKENTTE
Musmer UniLeague’de haftanın kapanış mücadelesi 28 Şubat Çarşamba akşamı Rauf Denktaş Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 20:00’de başlayacak.
SAYI KRALLIĞINDA HALİL ÇETİNYAY ZİRVEDE
Sayı krallığı sıralamasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi sporcusu Halil Çetinyay zirvede bulunuyor. Üç maçta 59 sayı üreten başarılı sporcuyu, 56 sayı ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden Temur Rustamov, 53 sayı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nden Aykut Fidansoy takip ediyor.
MUSMER UNİLEAGUE’DE 4. HAFTANIN PROGRAMI
27 Şubat Salı
Saat 17:00 Avrupa Liderlik Üniversitesi-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)
Saat 19:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)
28 Şubat Çarşamba
Saat 20:00 Rauf Denktaş Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)
SAYI KRALLIĞI
OYUNCU TAKIMI SAYI
Halil Çetinyay UKÜ 59
Temur Rustamov BAÜ 56
Aykut Fidansoy YDÜ 53
Sari Aljoulani UKÜ 52
Chijindu Omah BAÜ 52
Isiaka Saliu ALU 42
Bora Altun YDÜ 42
George Amaranye ALU 36
Praise Okafor YDÜ 36
James Baker RDÜ 34