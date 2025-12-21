Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı, ajansın 52. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, TAK’ın 52 yılda ürettiği on binlerce haber, röportaj ve fotoğrafla, Kıbrıs Türk medyasının ana haber kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Ajansın, 21 Aralık 1973’te merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın talimatıyla, Kıbrıs Türk halkının hem doğru bilgi alması, hem de sesini dünyaya duyurması amacıyla kurulduğunu hatırlatan Mutluyakalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Halkın doğru ve hızlı bilgi alma hakkına, habercilik etik ilkeleri gözetilerek editoryal süreçlerden geçen yayınlarıyla hizmet eden TAK, birçok gazeteci için okul olma özelliği de taşıyor.

Kısıtlı imkanlarla faaliyete geçen TAK bugün, teknolojinin gelişmesine ayak uydurarak abonelerine ve dolayısıyla halka çok daha geniş yelpazede hizmet veriyor.

Önümüzdeki süreçte ajansın çok daha geniş imkanlara kavuşturularak hizmetlerini artırması hedeflerimiz arasındadır.

52’nci yıl dönümünde, TAK’ın bugünlere gelmesine katkıda bulunan herkese ve tüm çalışanlara minnettarlığımı ifade ederken, merhum müdürlerimiz Said Arif Terzioğlu, Kemal Aşık ve Perihan Aziz’i saygıyla anıyorum”