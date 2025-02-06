Kolan British Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Asil Nadir için kan aranıyor.

Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, asistanı Gamze Özmalatyalılar aracılığıyla, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, Asil Nadir için 3 adet 0 negatif kan, 7 adet TDP (taze donmuş plazma) arandığını duyurdu.

Açıklamada, kan bağışlarının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na yapılabileceği kaydedildi.

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Asil Nadir’in yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ettiği belirtilen açıklamada, “Dualarınızı esirgemeyin” denildi. 