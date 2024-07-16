Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, 14 Temmuz’da Silver Beach’te cansız bedeni bulunan 45 yaşındaki Güldeniz Özel için etkin soruşturma talep etti.

Nazlı yaptığı yazılı açıklamada, otopsi sonucunda Özel’in ölüm sebebinin, “Künt Kafa Travması, Beyin Kanaması, Suda Boğulma, Asfiksi” olarak belirlendiğini ifade etti.

Şüpheli kadın ölümlerine değinen Nazlı, Akıle Nacisoy ve Hacer Ulaş örneklerini hatırlattı. Polisin sivile bağlı olmadığı koşullarda birçok soruşturmanın, “kol kırılır yen içinde kalır” misali gerçekleştiğini savunan Nazlı, polisin sivile bağlanması talebinin, sadece sivilleşme ve demokratikleşmeye değil kadına yönelik şiddetle mücadeleye de hizmet edeceğini belirtti.

Güldeniz Özel’in ölümüyle ilgili polis tahkikatının etkin şekilde yapılması çağrısında bulunan Nazlı, şunları kaydetti:

“Yaşam hakkı biriciktir, kadınların hayatları, neden ve nasıl sona erdiği aydınlatılana kadar soruşturmaya değerdir. Şüpheli kadın ölümlerinin tahkikatının ihmalkarca yapılması kabul edilemezdir. Cezasızlık kadına yönelik şiddeti artırır. Güldeniz’in hayatı da her insanın yaşamı kadar değerlidir. Bu yüzden Güldeniz için etkin soruşturma…”