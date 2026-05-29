TIME dergisi ile Statista tarafından bu yıl ilk kez hazırlanan “World’s Growth Leaders 2026” listesinde Net Holding önemli bir başarıya imza attı. Şirket, dünya genelinde değerlendirilen 1.000 firma arasında 26’ncı sırada yer aldı.

Net Holding, “Hospitality, Travel & Leisure” (Turizm, Seyahat ve Eğlence) kategorisinde yer alan 82 şirket arasında birinci sıraya yükselirken, listeye giren 25 Türk şirketi arasında da ikinci sırada yer aldı.

TIME ve Statista’nın değerlendirmesinde şirketlerin son beş yıllık büyüme performansları, finansal istikrarları ve hisse senedi performansları dikkate alındı. Bu kapsamda hazırlanan liste, yalnızca büyüme hızını değil; sürdürülebilir finansal yapı, piyasa güveni ve uzun vadeli kurumsal performansı da ölçen önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Net Holding’in listede üst sıralarda yer alması, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin ve finansal gücünün uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koydu. Turizm, otelcilik, oyun ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, elde ettiği sonuçla Türkiye’nin ve bölgenin dikkat çeken büyüme hikâyelerinden biri olarak öne çıktı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, başarının çalışanların özverili çalışmaları, kurumsal sorumluluk anlayışı ve paydaşların desteği sayesinde elde edildiği belirtilirken, uluslararası alanda kazanılan bu başarının sürdürülebilir büyüme vizyonunu daha da güçlendirdiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca çalışanlara, iş ortaklarına ve paydaşlara teşekkür edildi.