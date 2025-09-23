Kıbrıs’ın önde gelen internet sağlayıcılarından Nethouse, öğrencilere özel büyük bir kampanya başlattı. Dersler kesintisiz, eğlence sınırsız sloganıyla duyurulan kampanya 20 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.

Nethouse’un yeni öğrenci kampanyasıyla 9 aylık 20 Mbps internet paketi ayda sadece 550 TL. Üstelik kurulum ücretsiz.

Kampanya kapsamında öğrenciler, kredi kartıyla limit blokesiz ve vade farksız 9 taksit imkânından da yararlanabiliyor. Böylece bütçeyi zorlamadan hızlı, güvenli ve kesintisiz internetin keyfi çıkarılabiliyor.

Nethouse yetkilileri, paket sayesinde öğrencilerin hem derslerini hem de eğlence içeriklerini sorunsuz takip edebileceğini vurguladı.

Kampanyadan yararlanmak için aktif öğrenci olduğunu belgelemek yeterli. Başvurular ise oldukça kolay: www.nethouse.net üzerinden online başvuru yapılabiliyor, 0392 444 0 555 çağrı merkezi aranabiliyor ya da bayi ve ofislerden kayıt yapılabiliyor.20 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında geçerli olan kampanya, öğrencilere uygun fiyatlı internetin kapılarını aralıyor.