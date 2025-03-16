Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Dijital Strateji Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat, yapay zeka araçlarının kendisine sorulan sorulara her zaman doğru yanıtlar vermeyebileceğini anımsatarak, bilgi doğrulama alışkanlığı geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Nevzat, yapay zeka teknolojisinin fırsatlar kadar tehditler de barındırdığını söyledi, özellikle kişisel verilerin korunmasına yönelik yasaların güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasının şart olduğunu kaydetti.

-“Verimlilik ve hız sağlıyor ancak tamamen güvenmemeli”

Yapay zekanın getirdiği avantajlardan bahseden Nevzat, “Yapay zeka, verimlilik ve hız sağlayarak insanlara birçok alanda destek oluyor. Büyük veri analizi, otomasyon ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak iş süreçlerini iyileştirirken, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi alanlarda önemli çözümler sunabiliyor.” diye konuştu.

“Ancak, yapay zekaya tamamen güvenmek yerine, kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini koruyarak doğrulama alışkanlığı geliştirmesi gerekiyor.” diyen Nevzat, kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini koruyarak doğrulama alışkanlığı geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

-“Yapay zeka okuryazarlığı devreye girmeli”

Raziye Nevzat, örneğin, ChatGPT'nin kendisine yöneltilen sorulara her zaman doğru yanıt vermediğine işaret etti. Bu noktada yapay zeka okuryazarlığının devreye girdiğini anlatan Nevzat, hem sunulan bilgilerin teyit edilmesi hem de yanlış bilgilerle karşılaşıldığında bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Nevzat, “Kullanıcıların yapay zekayı eğitmesi ve gerek görüldüğünde ‘Bu doğru değil, doğru bilgi şudur. Bunu öğren’ gibi komutlarla yönlendirmesi önemlidir." dedi.

-“Gerçeklik algısı etkileniyor”

Nevzat, yapay zekanın gerçeklik algısı üzerinde de etkileri olduğunu belirtti. "Sosyal medyada yapay zeka tarafından üretilen sahte görseller ve videolar gerçekmiş gibi paylaşılıyor. Okuyucularımızın da karşısına çıkmış olabilir, örneğin Antarktika'da kutup ayısını besleyen bir avcı ya da fok balığına sarılan bakıcı videoları gibi içerikler tamamen yapay zeka ürünü olabiliyor. Ancak insanlar bu görüntüleri gerçek sanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Nevzat bu noktada yine yapay zeka okuryazarlığının önemli olduğunu vurgulayarak bu gibi görüntülerin gerçekliğinin sorgulanması ve içerikler yeniden paylaşılırken dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

-“Öğrenme, anlama ve sorgulamayı gerektirir… Yapay zekayla gelen çaba eksikliği gelecekte analitik düşünme becerilerini etkileyebilir”

Nevzat, yapay zekanın çocuklar üzerindeki etkilerine de bakmak gerektiğine dikkat çekti. Özellikle öğrenme süreçlerinde yapay zekanın kullanımının çocukları tembelleştirebileceğini belirten Nevzat, "ChatGPT ve benzeri araçlar, çocuklara bir tuşla bilgi sunuyor. Bu iyi gibi görünse de bilgiye erişim kolaylığı, uzun vadede öğrenme eforunu ve yaratıcılığı ortadan kaldırıyor. Öğrenmek çaba gerektirir ve bu çaba eksikliği gelecekte sorunlara yol açabilir." dedi.

-“Veri koruma için adımlar atılmalı”

Konuyu KKTC özelinde de değerlendiren Nevzat, veri koruma konusunda atılması gereken adımlar olduğunu söyledi. Nevzat, "Yapay zeka, sonuçları açık veri kaynaklarını tarayarak sunar. Bizim dijital ayak izimiz de bu şekilde yapay zekanın bir parçası haline gelir. Doğrudan bu bilgiyi vermese de çevrimiçi faaliyetlerden profil çıkarabilir, tahminlerde bulunabilir. Ülkemizde özellikle kişisel verilerin korunmasına yönelik yasaların güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması şart." dedi.

-“Yapay zeka dolandırıcılık için de kullanılabilir”

Yapay zeka destekli, ses klonlama gibi teknolojilerin, dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceğine de dikkat çeken Nevzat, "Benim sesimi taklit eden bir yapay zeka, annemi arayarak para talep edebilir. Özellikle yaşlı nüfus bu tür tehditlere karşı daha savunmasız." dedi.

Nevzat, bu konuda farkındalığın artmasının önemli olduğunu dile getirerek, böylesi senaryolara karşı hazırlıklı olmak gerektiğini anlattı.

-“Gençler kendilerini bu alanda geliştirmeli”

Gençlerin yapay zeka alanında eğitim almalarının, bu alanda kendilerini geliştirmelerinin büyük fırsatlar yaratabileceğine de değinen Nevzat, "Gençler, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de bulunan, yapay zeka mühendisliği alanında eğitim alarak kendilerini geliştirebilir” diye konuştu.

Nevzat, çağın gerisinde kalmamak için gençleri yapay zeka, dijital davranış analizi ve dijital iletişim gibi yeni nesil mesleklere yönlendirmenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.