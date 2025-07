New York'ta "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı", bu akşam saat 19.00’da (KKTC saati 02.00) akşam yemeği ile başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta 17-18 Mart tarihlerinde yapılan toplantının devamı olan New York 5+1 Gayrıresmi Zirvesine katılmak için dün New York’a gitti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a toplantıda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Cumhurbaşkanı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser Eşlik ediyor.

-Zirve akşam yemeği ile başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılacağı New York 5+1 Gayrıresmi Zirvesi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Buna göre, bu akşam saat 19.00’da (KKTC saati 02.00) akşam yemeği ile başlayacak olan zirvede yemek, BM Merkezi’nin 4. katında bulunan “Delegates Dining Room” adlı salonda yer alacak.

-İkili görüşmeler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyeti ile görüşmesi ise yarın 10.00-10.20 saatleri (KKTC saati 17.00-17.20) arasında BM Merkezi’nde olacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10.30-10.50 (KKTC saati 17.30-17.50) saatleri arasında Birleşik Krallık Avrupa Devlet Bakanı Stephen Doughty ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.

-5+1 Gayrıresmi Zirve

Çekilecek aile fotoğrafının ardından Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyetlerinin katılımı ile 11.30-13.30 (KKTC saati 18.30-20.30) saatleri arasında BM Merkezi’nde iki saatlik 5+1 formatındaki ana oturuma geçilecek. 15.15-16.45 (KKTC Saati 22.15- 23.45) saatleri arasında ise 5+1 formatında kapanış oturumu yapılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın saat 17.00’de (KKTC Saati 00.00) BM Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından havaalanına intikal edecek olan heyet, 18 Temmuz Cuma günü saat 00.35’te (KKTC saati 07.35) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmek için New York’tan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı ve heyeti, KKTC saati ile 20.05’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek ve saat 20.30’da Ercan Devlet Havaalanında basın açıklaması yapılacak.