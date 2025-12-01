Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Zeynep Yağar Özer ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, kulüp başkanı ve beraberindeki heyetle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Nilden Bektaş Erhürman görüşmede kulübün yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Özgürada Lions Kulübü Başkanı Zeynep Yağar Özer de konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kulübün 26 yıldır "Kadın Dünyasından Renkler" isimli resim sergisi düzenlediğini belirterek, 2026 yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde 27’ncisi düzenlenecek sergiye Nilden Bektaş Erhürman’ı davet etti.

Girne Özgürada Lions Kulübü Kurucu Başkanı Süreyya Gürses de kulübün eğitim, sağlık ve çevre konularında çalışmalar yaptığını kaydetti.

Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Zeynep Yağar Özer’e görüşmede kulübün yönetim kurulu üyeleri Süreyya Gürses, Kıymet Erdem, Muazzez Altuğ, Belgin Kürşat, Kıymet Uluğ ve Bengü Emete eşlik etti.