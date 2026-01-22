Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs’ın iklim değişikliğine katkısı olmamasına rağmen iklim değişikliğini engellemek için çalışma yürütülmesinin istendiğini belirterek, iklim değişikliğine karşı savaşmak yerine etkilerine karşı savaşılması gerektiğine dikkati çekti.

Nilden Bektaş Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ile CTP Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü tarafından düzenlenen, “İklim Değişikliği ve Su Taşkınları” paneline katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda yapılan panelde konuşan Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman, iklim değişikliğinin en bariz örneğinin su taşkınları olduğunu söyledi. Nilden Bektaş Erhürman, iklim değişikliğini önlemek için emisyonların sıfırlanması gibi katkı konulmasını ancak gösterilen tüm çabanın bir anda sıfırlanabileceğini aktardı.

Nilden Bektaş Erhürman bu nedenle tüm kaynakların iklim değişikliğini önlenmesi için harcanmasını adil bulmadığını ve gösterilecek fedakarlığı da uygun görmediğini vurguladı.

Kıbrıs’ta yaşanan çevre sorunlarına değinen Nilden Bektaş Erhürman, su kaynaklarının kıt olduğunu, atıkların düzgün bertaraf edilemediğini, denizler ve toprağın kirli olduğunu ifade etti.

Yaşanan çevre sorunlarını çözmeye ve iklim değişikliğinin etkilerinden korunmaya yoğunlaşılması gerektiğinin altını çizen Nilden Bektaş Erhürman, ülkeyi uyumlaştırmak ve etkilerini en aza indirmek için uğraş verilmesi gerektiğini kaydetti.

Plansız yapılaşmanın su taşkınlarına neden olduğunu ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, “Suyun tutulmasını ve akmasını sağlayan derelerin önü kapatılıyor, ağaçlar kesiliyor ve topraklar betonlaşıyor. Bunun adı plansız yapılaşmadır. Bazı taşkınlara gelişmiş ülkeler bile engel olamaz ancak bizde normal yağmurlarda bile şehirler sular altında kalıyorsa yanlışlar vardır” dedi.

Su taşkınları ile mücadelenin belediyelerin görevi gibi davranıldığına dikkat çeken Nilden Bektaş Erhürman, su taşkınlarına karşı belediyelerin geçmiş yönetim ve hükümetlerin yaptığı yanlışlardan dolayı olağanüstü çaba gösterdiğini vurguladı.

Nilden Bektaş Erhürman, konuşmasının devamında afet riskini yönetmenin sadece belediyelerin görevi değil, hükümetlerin de görevi olduğunu sözlerine ekledi.

Panele, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da katıldı.