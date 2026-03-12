Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, “Yeniden Yeşil Kıbrıs” Ağaçlandırma ve Fidan Dikimi Projesi ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Başkanı Seran Aysal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, KTMMOB’nin kamu yararına çalışan ve toplumsal olaylarda toplumun faydasına yön gösteren çalışmalarıyla önemli katkılar sunan bir birlik olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ağaçlandırma ve fidan dikimi çalışmaları hakkında bilgi veren Erhürman, “Amacımız hep birlikte bir şeyler yapabilmek.” dedi. “Yeniden Yeşil Kıbrıs”ın yalnızca bir slogan değil, aynı zamanda güçlü bir niyet beyanı olduğunu belirten Erhürman, ülke genelinde eş zamanlı olarak 1 Nisan’da fidan dikim etkinliği gerçekleştirileceğini söyledi.

Etkinliğin 18 belediye, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü’nün iş birliğinde gerçekleştirileceğini ifade eden Erhürman, Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim desteğiyle yürütülen bu çalışmada KTMMOB’nin de desteklerini beklediklerini belirtti. Erhürman, “Bu toplumsal seferberliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

- Aysal

KTMMOB Başkanı Seran Aysal ise ziyarette yaptığı konuşmada, birliğin yönetiminin, çevre konusundaki hassasiyetin toplumsal mücadeledeki önemini ve ilkelerini iyi bilen kişilerden oluştuğunu belirterek, projeye destek verdiklerini belirtti.

Aysal, “Böyle önemli bir konuda öncülük ettiğiniz için sizi kutluyor ve teşekkür ediyorum.” dedi.

Nilden Bektaş Erhürman’a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan ile Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası üyeleri eşlik etti.

- “Yeniden Yeşil Kıbrıs” fidan dikim etkinliği 1 Nisan’da

Fidan dikim etkinliği, 1 Nisan Çarşamba günü ülke genelinde eş zamanlı olarak kamu kurumları, okullar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve halkın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu etkinliğin her yıl yapılması hedefleniyor.

Projeye ilişkin ayrıntılı bilgi ve kayıt işlemlerine Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan “https://cb.gov.ct.tr/tr/bir_fidan” adresinden ulaşılabiliyor.