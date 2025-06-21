LEFKOŞA BÖLGESİ
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
ERTUNGA ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 880 82 22
Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ARDA ÇELİK ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 886 60 85
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
BUĞÇE ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
İPEK YÖNEY ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
RANA YONTAR ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 19
Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa
SAKARYA ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GİLANLI ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
YÜKSEL ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 884 86 59
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
21.06.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa