LEFKOŞA BÖLGESİ

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

ERTUNGA ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 880 82 22

Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

ARDA ÇELİK ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 886 60 85

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

BUĞÇE ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

İPEK YÖNEY ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

RANA YONTAR ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 19

Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

SAKARYA ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Medya Etik Kurulu olayları aktarırken çocukların yüzleri isimleri ve özel bilgilerini ifşa etmeme çağrısını yineleyerek
Medya Etik Kurulu olayları aktarırken çocukların yüzleri isimleri ve özel bilgilerini ifşa etmeme çağrısını yineleyerek
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Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

GİLANLI ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

YÜKSEL ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 884 86 59

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

21.06.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa