Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekilen kura çekimi sonucu 20-21 Ocak 2024 tarihinde oynanacak karşılaşmalar belirlendi. Gerçekleşen kura çekimine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi, Northernland şirketi adına Taruz Güçlüer ve kulüp başkan ile temsilcileri katıldı.
1.tur eşleşmeleri şöyle;
Yenicami AK – Gönyeli SK
Alsancak Yeşilova SK – Girne Halk Evi
Türk Ocağı Limasol – Yalova SK
Miracle Karşıyaka ASK – Esentepe KKSK
Küçük Kaymaklı TSK – Ünimar Maraş GSK
Cihangir GSK – Baf Ülkü Yurdu
Mağusa Türk Gücü – M. Hacıali Yılmazköy SK
Pera L. Gençler Birliği SK – Ozanköy SK
Dem’s Çanakkale TSK – Yeniboğaziçi DSK
Binatlı YSK – Doğan Türk Birliği
Düzkaya KOSK - Mesarya SK
Mormenekşe GBSK – Göçmenköy İYSK
Geçitkale GSK – Lefke TSK
Lapta TBSK – Yonpaş Dumlupınar TSK
Hamitköy ŞHSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Miracle Değirmenlik SK – Çetinkaya TSK