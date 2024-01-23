Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.tur kura çekiminin tarihi belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi ile belli olacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 2.tur maçları 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak. 1.tur maçlarını kazanarak 2.tura yükselen ve kura çekimine katılacak takımlar şöyle;

Alsancak Yeşilova SK

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Cihangir GSK

Doğan Türk Birliği

Göçmenköy İYSK

Küçük Kaymaklı TSK

Lefke TSK

Mağusa Türk Gücü

Mesarya SK

Miracle Değirmenlik SK

Miracle Karşıyaka Ask

Pera L. Gençler Birliği SK

Yalova SK

Yeniboğaziçi DSK

Yenicami AK

Yonpaş Dumlupınar TSK