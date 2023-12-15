Darts Federasyonu tarafından organize edilen geleneksel Noyanlar Darts Turnuvası dün akşam (Perşembe) Long Beach Locale Sports Bar’da coşkulu ve yoğun bir katılım ile yapıldı.

Bu turnuva aynı zamanda, Kuzey Kıbrıs DartsFedarasyonu’nun önümüzdeki sene oluşturulacağını duyurduğu Süper Ferdi Lig için puan verdiği 3. Turnuva olma özelliğini de taşıyor.

Yapılacak olan toplan 8 turnuva sonucunda sıralamada ilk 4 sırayı alan sporcular ödüllendirilirken, ilk 12 de yer alacak sporcular yeni oluşturulacak Süper Ferdi Lig’de yarışma hakkına sahip olacak.

Dün akşamki turnuvada dereceye giren ve yan ödülleri kazanan sporcular ise

Turnuva sonucu ilk dört sırada yer alan sporcular

1. Toni Stony

2.Elmas Çocuk

3.Ahmet Damdelen

4.Hüseyin Yönlüer

Yan ödülleri kazanan sporcular

En yüksek sayı atan – Hans Benzinger

En yüksek sayıdan bitiren - Elmas Çocuk (128)

En az okda bitiren - Toni Stony

Bullfinish ( göbek finiş ) - Mustafa Behlü