Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıyla ilgili peş peşe tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise "Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir." ifadelerine yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, açıklamasında "Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir. Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: SALDIRIYI LANETLİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk milletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi Türk bayrağına yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi. Kurtulmuş, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihi fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır. Unutulmamalıdır ki milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma iradesine, gücüne ve kararlılığına sahiptir."

BAKAN BAYRAKTAR: DEVLETİMİZ, BU SAYGISIZLIĞIN BEDELİNİ MUHAKKAK ÖDETECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı en sert biçimde lanetliyorum." ifadesini kullandı. Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı en sert biçimde lanetliyorum. Ay yıldızlı bayrağımız bu coğrafyadaki tüm mazlumların sığınağı, hepimizin ortak sembolüdür. Devletimiz, bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın bedelini muhakkak ödetecektir."

BAKAN IŞIKHAN: TÜRK BAYRAĞINA UZANAN KİRLİ ELLERE GEREKEN CEVAPLAR VERİLECEKTİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, terör örgütü YPG/SDG'nin, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına karşı gerçekleştirdiği provokasyonu lanetledi. Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Var olduğu günden bugüne sivil, kadın, çocuk ayrımı yapmaksızın binlerce masumun canına kıyan YPG terör örgütünün bugünkü provokasyonunu lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yeni bir karanlık sayfayı açmak niyetinde olanlara izin vermeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer yoktur.' Mukaddes bildiğimiz Türk bayrağına uzanan kirli ellere gereken cevaplar verilecektir."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ise idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN MEMİŞOĞLU: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi. Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, terör örgütü yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı lanetliyorum. Kutsal değerimizi ve milletimizin huzurunu hedef alan hiçbir menfur saldırı amacına ulaşamayacak, ay yıldızlı sancağımız sonsuza dek göklerde dalgalanmaya devam edecektir."

BAKAN BOLAT: HAİN VE PROVOKATİF SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyerek, "Birliğimize, kardeşliğimize ve milletimizin huzuruna yönelen hiçbir girişim Türkiye'nin kararlılığını sarsamayacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi sekteye uğratamayacaktır." ifadelerini kullandı.Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından, şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen hain ve provokatif saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Birliğimize, kardeşliğimize ve milletimizin huzuruna yönelen hiçbir girişim Türkiye'nin kararlılığını sarsamayacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi sekteye uğratamayacaktır. Ay yıldızlı bayrağımız, milletimizin ortak değeri, şehitlerimizin emanetidir. Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip etmektedir. Bu alçaklığa kalkışanlar ve arkasındaki odaklar, hukuk devleti çerçevesinde mutlaka hesap verecektir. Aziz milletimiz, sağduyusu, birlik ve beraberliğiyle her türlü tahrikin karşısında dimdik durmaya devam edecektir."

BAKAN YUMAKLI: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin, "Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından, şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak ve provokatif saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum." ifadelerini kullandı. Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından, şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak ve provokatif saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Devletimiz sınır güvenliğini, milli onurunu ve vatandaşlarının huzurunu koruma konusunda tam bir kararlılık içindedir. Milletimizin feraseti ve devletimizin kudretiyle bu tür provokasyonlar amacına ulaşamayacaktır. Terörsüz Türkiye hedefimizden asla sapmadan, bayrağımıza, vatanımıza ve istiklalimize sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK SALDIRIYA TBMM’DEN ORTAK TEPKİ

TBMM Genel Kurulunda partilerin grup başkanvekilleri, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: HİÇBİR SALDIRI CEZASIZ KALMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır." diyen Duran, söz konusu saldırıyla ilgili adli ve idari işlemlerin başlayacağını belirtti.

İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı:

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir.

Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir. Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.

Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BAYRAĞIMIZA SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." ifadelerine yer verdi.

İşte Ömer Çelik'in açıklaması:

Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür.

Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir.

BAKAN TEKİN: ŞANLI BAYRAĞIMIZA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIYI LANETLİYORUM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını lanetledi. Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Nusaybin-Kamışlı sınırında, terör örgütü unsurlarınca bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bilinmelidir ki milletimiz, bayrağının şanını koruma kudretine ve kararlılığına sahiptir."

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU: ŞANLI BAYRAĞIMIZ İLELEBET DALGALANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bayrağına uzanan her eli kıracak kudrete, sınırlarının ve milli değerlerinin güvenliğini her şart altında sağlayacak iradeye sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, kararlıdır ve milli değerlerine yönelen hiçbir tehdide sessiz kalmayacaktır. Şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacak, bu topraklarda tek söz yine milletimizin olacaktır."

BAKAN YERLİKAYA: BAYRAĞIMIZA UZANAN EL, HAK ETTİĞİ CEZAYI HER DAİM BULACAKTIR

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz. Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir. Bu provokatörler aklından çıkarmasın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: TÜRK BAYRAĞIMIZA SALDIRIYI LANETLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: BAYRAK İNDİRME OLAYINI KABUL ETMİYORUZ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz" açıklamasında bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yaptıkları ortak açıklamada, "Nusaybin sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. DEM Parti olarak, haklı bir protesto yürüyüşünü amacından saptıran bu davranışı kesinlikle tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.