Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen "Narkokapan-İzmir" operasyonunda 641 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, "Narkokapan-İzmir" operasyonu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün İzmir'de gerçekleştirilen "Narkopan-İzmir" operasyonunun, cumhuriyet tarihinin "en kapsamlı narkotik operasyonu" olduğunu belirten Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen bu geniş çaplı operasyonun hedefinde, mahalleleri, sokakları zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının olduğunu ifade etti.

Operasyonun hazırlık sürecine ilişkin Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eş zamanlı olarak başlattık."

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, suç örgütü elebaşından sokak satıcısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmadıklarını, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökerttiklerini ve suç gelirlerine darbe vurduklarını anlatan Yerlikaya, "Torbacılar, uyuşturucu suç örgütlerinin sahadaki eli, kolu, gözü, kulağıdır. Bunlar aracılığıyla sokaklara iniyorlar. İşte Narkokapan operasyonlarıyla biz, bu zehir tacirlerinin bir bakıma elini kolunu kesiyoruz. Hareket kabiliyetlerini yok ediyoruz. Yani uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıyor ve pazarlama ağlarını parçalayıp atıyoruz." dedi.

Yerlikaya, hava ve deniz unsurlarınca da desteklenen "Narkokapan-İzmir" operasyonuna, 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin katıldığını ifade ederek, "İzmir merkezli 14 ilde, 608 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95." bilgisini verdi.