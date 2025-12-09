Lefkoşa’da sanatseverlere önemli bir duyuru… Yıltan Taşçı Akademi’nin 19. Kursiyer Sergisi “Objektifimizden” için geri sayım sürüyor.

Sergi, 12 Aralık Cuma günü saat 18.00’de Lefkoşa Sanat Merkezi, M. Necati Özkan Sergi Salonu’nda açılacak. Etkinliğe katılacak olanların park sorunu yaşamaması için özel bir düzenleme yapıldı.

Yetkililer, 17.00 ile 20.00 saatleri arasında LESAM’ın yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan Atatürk İlkokulu bahçesinin araç parkına açılacağını duyurdu. Sanatseverlerin rahatlıkla park yapabilmesi için sağlanan bu imkân nedeniyle Atatürk İlkokulu yönetimine teşekkür edildi.